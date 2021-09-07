نحو تزويد السوق بـ6000 طن من الزيت المدّعم #خبر_عاجل

قال أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت جمال العرف، “أنه سيتم بداية من اليوم الثلاثاء، تزويد السوق بكمية تُقدر بـ6000 طن من مادة الزيت النباتي المدّعم، سيقع توزيعها على امتداد الأسبوع الحالي، وهي كمية غير كافية لحاجيات السوق المحلية”.

وأضاف العرف في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أنّه وقع اليوم توفير هذه الكمية من دواوين الزيت بكل من سوسة وصفاقس وتونس والقيروان وجرجيس، مضيفا أنّه يمكن تدارك النقص المسجل في هذه المادة الحيوية، في صورة توفير وزارة التجارة لكمية 9000 طن إضافية إلى حدود يوم 15 سبتمبر الحالي، مع برمجة نفس الكمية الجملية (15 طن) شهريا إلى نهاية السنة الحالية، وذلك لتوفير الزيت المدعم بالكميات الكافية التي تُلبي حاجيات المواطنين.