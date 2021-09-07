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بسبب حادثة اغتصاب طفل: استقالة جماعيّة للمجلس البلدي بحمام سوسة

2021/09/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت رئيسة بلدية حمام سوسة ليلى القلي، اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021، إنّ الآجال القانونية لتقديم 18 عضوا من المجلس البلدي بحمام سوسة لاستقالتهم انتهت اليوم، وبذلك يعتبر المجلس منحلا وفق تعبيرها.

وأوضحت القلي في تصريح لإذاعة الديوان، أنها ستقوم بدعوة المجلس لتسيير البلدية الى حين تعيين هيئة تسييرية وفي صورة رفضهم فسيقع تكليف الكاتب العام بمواصلة تسيير المرفق البلدي .

يُذكر أن 18 عضوا كانوا تقدموا باستقالة جماعية بتاريخ 23 أوت 2021 وذلك على خلفية حادثة إغتصاب طفل بمقر البلدية من طرف موظفين يعملون بالبلدية على امتداد عدة سنوات دون التفطن لذلك .

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