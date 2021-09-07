تفاصيل القبض على أخطر قادة “داعش” الارهابي بليبيا.. وهذه هويّته #خبر_عاجل

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء 7 سبتمبر، عبر تغريدة على موقع تويتر، القبض على المدعو امبارك الخازمي، أحد أخطر قادة تنظيم داعش في ليبيا.

وتمكنت القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب، فجر اليوم، من اعتقال القيادي الداعشي في منزله بمدينة بني وليد، خلال عملية أمنية، تمّت بالتنسيق مع مكتب النائب العام الليبي.

“امبارك إبراهيم الخازمي” أصيل منطقة بني وليد (شمال غرب ليبيا)، يعتبر المسؤول الأول عن التنظيم بالجهة التي يتخذها مقرا له وهو المسؤول عن تفجير معسكر زليتن، والذي حدث في جانفي من عام 2016 بهجوم انتحاري لشاحنة مفخخة.

كما ينقل الخازمي، وفق تقارير إعلامية محلية، عناصر داعش من بني وليد إلى سرت وبنغازي ودرنة وصبراتة، وقد كان قد كُلف بعدة مهام صلب التنظيم منها قيادة ما يُعرف بجيش الصحراء.