المهدية: تعافي 145 مصابا وانخفاض الحالات الحاملة لفيروس كورونا المستجد

تماثل 145 مصابا بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الثلاثاء، للشفاء، ليعادل إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، 22211 حالة، مقابل نزول عدد الحالات النشطة إلى 1752 حالة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ495 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 105 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بمعتمدية الجم، ليرتفع عدد الإصابات الجملي إلى 24671 من بينها 708 حالات وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 37 بالمهدية و18 بسيدي علوان و16 بالشابة و13 بملولش و9 بقصور الساف و6 بكل من شربان والسواسي.

وتلقى 2063 مواطنا، الثلاثاء، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليبلغ مجموع المنتفيعن بالتطعيم 195333، من بينهم 67101 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.