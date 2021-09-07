المنستير: حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفع العدد الجملي لوفيات فيروس “كورونا” بالمنستير، منذ مارس 2020 وإلى غاية 5 سبتمبر الجاري، إلى 881 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة إضافية بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر، ومجموع الإصابات إلى 38 ألفا و961 إصابة، منها 14 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بالجهة إلى 74 حالة إلى غاية 5 سبتمبر الجاري، لترتفع بذلك النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 29 في المائة، مقابل 72 حالة إلى حدّ 4 سبتمبر 2021.

وتواصل تراجع عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن منذ أكثر من شهرين، ليبلغ خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 5 سبتمبر الجاري، 205 إصابات.

وسجلت 12 معتمدية من مجموع 13 بالجهة، استقرارا في تراجع الإصابات التي تراوحت بين 72 إصابة بمعتمدية الساحلين، و266 إصابة بكلّ من معتمديتي الوردانين وصيادة لمطة بوحجر. وشهدت، في المقابل، معتمدية البقالطة نسقا متصاعدا للإصابات بلغ 634 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن إلى غاية 5 سبتمبر الجاري.

وحافظت ولاية المنستير و12 من معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا في حين أنّ معتمدية الساحلين ذات مستوى اختطار مرتفع.

وتطورت حالات التعافي من الوباء إلى 35 ألفا و891 حالة، من بينها 35 حالة تعافي جديدة مسجلة بتاريخ 5 سبتمبر.

وارتفع عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا، إلى 231 ألفا و182 شخصا، أي ما يمثل 38 فاصل 44 في المائة من مجموع سكان الجهة.