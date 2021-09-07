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توننداكس بنهي جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 32ر0 بالمائة

2021/09/07 غير مصنف

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تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس ، الثلاثاء عند الاغلاق ، بنسبة 32ر0 بالمائة الى 7305نقطة وسط تداولات في حدود 9ر1 مليون دينار وفق بورصة تونس.

واستحوذت شركة اسمنت قرطاج على 567ر0 مليون دينار من اجمالى حجم التداول وحقق سهم الشركة عند الاغلاق ارتفاعا بنسبة 31ر1 بالمائة ليقفل على سعر 540ر1 دينار.

وتصدر سهم شركة الايجار العربية لتونس، قائمة الارتفاعات، بنسبة 59ر2 بالمائة الى 580ر1 دينار متبوعة بسهمي صنيماد بنسبة 32ر2 بالمائة وسعر 200ر2 دينار و الشركة العصرية للخزف بنسبة 32ر2 بالمائة وسعر 880ر0 دينار.

وتراجع سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 64ر3 بالمائة ليقفل على سعر 350ر6 دينار متبوعا بسهمي مخابر اونيماد بنسبة 71ر2 بالمائة وسعر 810ر6 دينار و التجاري بنك بنسبة 68ر2 بالمائة وسعر 750ر30 دينار.

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