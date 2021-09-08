المنستير: تلقيح 38 ,61 % من مجموع سكان الجهة بالجرعة الأولى ضدّ فيروس كورونا المستجد

سجّلت المراكز الجهوية الأربع للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير وقصر هلال والمكنين وجمال والفريق المتنقّل بالجهة الصحية المنستير أمس تلقيح مجموع ألف و163 شخصا من بينهم ألف و10 أشخاص تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ليرتفع مجموع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بالجهة خلال الفترة 13 مارس 2021-7 سبتمبر 2021 إلى 232 ألفا و192 شخصا أي نسبة 38 فاصل 61 بالمائة من مجموع سكان ولاية المنستير وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وأضافت الإدارة الجهوية للصحة أنّ جملة الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح بلغ عددهم إلى غاية الأمس 102 ألف وشخص واحد أي 16 فاصل 96 بالمائة من مجموع السكان بولاية المنستير.

وتبلغ نسبة تلقيح الشريحة العمرية للذين تتجاوز أعمارهم 15 من مجموع السكان وتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح 53 فاصل 57 بالمائة، والذين تلقوا منهم الجرعة الثانية 23 فاصل 53 في المائة حسب ذات المصدر.

وسجلت من جهتها الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة في المنستير إلى غاية 6 سبتمبر الجاري 39 ألفا و58 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها 882 وفاة، و36 ألفا و65 حالة تعافي، وألفين و111 حالة نشطة.

وحافظت ولاية المنستير و12 من معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجّلة خلال الأيّام الأربعة عشر الأخيرة وإلى غاية 6 سبتمبر الجاري 194 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى الجهة في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات باستثناء معتمدية الساحلين بين 639 إصابة بمعتمدية البقالطة و125 إصابة بمعتمدية قصيبة المديوني.

وتسجل معتمدية الساحلين تراجعا في عدد الإصابات إلى 62 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن ليتراجع تصنيفها إلى مستوى اختطار مرتفع وفي المقابل تعرف معتمدية البقالطة ارتفاعا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بلغ 639 إصابة إلى غاية 6 سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في الجهة 68 حالة من بينهم 20 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركّزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وتراجعت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 26 فاصل 7 في المائة وذلك إلى غاية 6 سبتمبر الجاري حسب الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.