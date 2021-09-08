بسبب منع النواب من السفر: فتحي العيّادي يرفض العودة الى تونس

قال فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 انه أتيحت له الفرصة لحضور أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا باعتبار وجوده بالخارج.

وأبرز العيادي في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي اتصل بهم لتمثيل الوفد الرسمي باعتبار أنه تعذر عليه الخروج من تونس وانه أتيحت له هو إمكانية التنقل نظرا لتواجده في الخارج لافتا إلى أنه لن يعود إلى تونس بسبب عدم قدرة النواب على السفر.

وشدد على أن أهمية القضايا المطروحة وصورة تونس هي التي جعلت حضورهم مهم في أشغال المؤتمر وهي التي جعلت رسائلهم تصل.

وتابع قائلا “جئنا من أجل تونس وللحديث على البرلمان المعطل وعلى الدستور وجئنا لنقول أن تونس مازالت فيها إمكانية كبيرة لتعود إلى مسارها من خلال تكاثف مجهودات كل القوى ومختلف المؤسسات .. لا شك أن تونس مرت بفترة صعبة ولكننا سنجد الحل كتونسيين وهذه هي الرسالة التي أكدنا عليها ”.

وأكد أن الوضع الطبيعي أن تكون تونس ممثلة في مثل هذه التظاهرات متسائلا عن أسباب وضع نواب تحت الإقامة الجبرية أو منعهم من السفر.