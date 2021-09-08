نابل: تسجيل حالتي وفاة و 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة في نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1376 حالة وفاة منذ بداية بداية الجائحة، وذلك وفق ما ورد بالتقرير اليومي الصادر مساء الثلاثاء، عن الإدارة الجهوية للصحة في علاقة بانتشار الفيروس.

وأسفرت التحاليل الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 717 تحليلا عن تسجيل 81 إصابة جديدة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب11 بالمائة ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 48468 حالة.

وفي المقابل تقلص عدد الحالات النشطة التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 1320 حالة حيث بلغ مجموع الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 45772 حالة.

وفي سياق متصل، قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب33 بالمائة بالقطاع العام و15 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرّة الإنعاش بالقطاع العام 80 بالمائة مقابل 27 بالمائة بالقطاع الخاص.