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الكاف : تسجيل حالة وفاة و 76 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

2021/09/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء حالة وفاة و76 إصابة جديدة بالعدوى بفيروس الكورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج 164 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 06 سبتمبر.

وجاء في التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة أن إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة بلغ 648 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس 18900 منها18275 حالة تعاف.

وأشار ذات التحيين إلى تواصل انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات حيث بلغ عددهم اليوم 51 مصابا منهم 12 في أقسام الإنعاش والعلاج المكثّف فيما عرف عدد الحالات النشطة شبه استقرار حيث يخضع حاليا 625 مصابا إلى إلى الحجر الصحي وهم يمثّلون مجموع الإصابات المؤكّدة المسجّلة في الجهة خلال الأيّام العشرة الأخيرة.

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