قفصة: حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” ترتفع إلى 925 حالة وفاة

أودى فيروس “كورونا” منذ بداية إنتشاره منذ أكثر من عام، بحياة 925 شخصا من ولاية قفصة، من بينهم 8 أشخاص تُوفّوا بسبب الفيروس خلال الفترة الممتدّة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري،بالاضافة الى إصابة 168 شخصا بعدوى الفيروس، حسب ما كشفت عنه مساء امس الثلاثاء الإدارة الصحية بقفصة.

وإستنادا إلى آخر تحيين لإدارة الصحة بخصوص وباء “كورونا” فإنّ عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس هو في حدود 265 مصابا، أكثر من ثلثيهم يتوزّعون على معتمديات أم العرائس وقفصة الجنوبية وبلخير، فيما أصبحت معتمدية القطار خالية من الفيروس.

وقال المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري اليوم الاربعاء ل(وات) أنّ نسبة إيجابية تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” تبلغ حاليا 17 بالمائة مقابل نسبة تراوحت ما بين 40 و 50 بالمائة في شهر أوت المنقضي.

وأضاف أن نسبة إستغلال أسرّة الإنعاش والأوكسيجين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة وبأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات قفصة والمتلوي والرديف وأمّ العرائس وبالمستشفى الميداني هي حاليا في حدود 50 بالمائة.

وطالت عدوى فيروس “كورونا” منذ شهر مارس من سنة 2020 وإلى الان، 15 ألف و481 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 925 شخصا وتعافى 14 ألف و 291 شخصا.