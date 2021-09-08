تونس: 40 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد وعدم تسجيل حالات وفاة ليومين متتاليين

سجّلت ولاية تونس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان المنقضي، إلى 51 ألفا و711 إصابة، في المقابل، لم يتم تسجيل حالات وفاة خلال اليومين الأخيرين، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.

وأكّد بن ناصر، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ”وات”، ان العدد الجملي للوفيات منذ فتح الحدود 27 جوان المنقضي، بلغ 2468 حالة وفاة، فيما توجد حاليا، 193 حالة مؤكدة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، منها 177 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية، و16 حالة في المصحات الخاصة.

وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس “كورونا”، فقد بلغت حصيلة التلاقيح المجراة في اليوم الرابع للتلقيح المكثف بعنوان الجرعة الثانية والتي استهدفت الفئة العمرية 40 سنة فما فوق ممن تلقو الجرعة الأولى يوم 8 اوت المنقضي، نحو 30 ألف جرعة، علما وان المعدل اليومي للتلاقيح بالمراكز الـ6 القارة بالمنطقة، تتراوح بين 6 و7 آلاف تلقيح، وفق ذات المصدر.

نج