قبلي: تسجيل 5 وفيات و12 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الاخيرين، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى حد الان الى 498 حالة

كما احصت ذات المصالح خلال نفس الفترة 129 اصابة جديدة بالفيروس، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق ل(وات) ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 14963 حالة منها 14027 حالة تعافي فيما لا تزال 438 حالة مصنفة نشطة

واضاف المصدر ذاته ان التوزيع الجغرافي للحالات التي لا تزال مصنفة نشطة حسب المعتمديات يظهر وجود 82 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية و106 حالات بمعتمدية قبلي الجنوبية الى جانب وجود 31 حالة بمعتمدية دوز الشمالية علاوة على 17 حالة نشطة بمعتمدية دوز الجنوبية

كما لا تزال 82 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد و95 حالة بمعتمدية الفوار بالاضافة الى وجود 25 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية رجيم معتوق

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال ال14 يوما الاخيرة تراجع الى حدود 259 فاصل 3 حالة على كل 100 الف ساكن