عاجل: عقوبة الأخوين نبيل وغازي القروي تصل حدّ المؤبّد.. وهذه آخر مستجدّات القضيّة

أكّد مروان حاجي عضو هيئة الدفاع عن الاخوين نبيل وغازي القروي الموقوفين في الجزائر توجيه تهمتي ”تهريب مهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة” و”دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية”، إلى المتّهمين، معلنا أنّ العقوبة قد تصل حدّ الحكم المؤبد في صورة ثبوت التهم، حسب تصريحه.

وأوضح مروان حاجي في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، أنّ القضية شهدت تطورّات بعد التحقيق بسبب تورّط أطراف أخرى اعتبارا لأنّ عملية اجتياز الحدود تمت بطريقة منظمة ومخطط لها.

ونفى تقدم المتّهمين بطلب لجوء سياسي إلى الجزائر، كما نفى وجود متابعات قضائية أخرى في حق المتّهمين، مؤكّدا أنّهما في صحة جيدة وأنّه كحقوقي يتابع ملف القضية عن قرب.

أما بخصوص تسليم الأخوين القروي لتونس فقد أكّد عضو هيئة الدفاع أنّ العملية تتم بموجب اتفاقيات مع الدولة التونسية .