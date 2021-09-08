خطايا ماليّة هامّة ضدّ 3 قنوات تلفزيّة #خبر_عاجل

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار ضد القنوات التلفزية الخاصة ‘نسمة تي في و’حنبعل’ و’الزيتونة تي في” وذلك من أجل استمرارها في ممارسة ”نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011”.

وذكرت الهايكا في بلاغ اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 أنه سبق أن تمت دعوة القنوات التلفزية المذكورة للتوقف الفوري عن البث وآخرها في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم الحصول على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116، وفق نص البلاغ.