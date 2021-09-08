المهدية : تسيجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 158 مصابا



-سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، 46 إصابة جديدة ووفاة ثلاثة مصابين وتعافي 148 مصابا وفقا لنتائج التحاليل الطبية التي شملت 230 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 9 بكل من المهدية وملولش والسواسي و8 بقصور الساف 3 بسيدي علوان وإصابتين (02) برشبان والشابة وإصابة واحدة بكل من أولاد الشامخ وهبيرة وبومرداس والجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 24717 إصابة بالفيروس التاجي منها 22366 حالة شفاء و711 حالة وفاة و1640 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1059 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 196412 من بينهم 67642 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.