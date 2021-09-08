مجلس الجامعات يقر العودة الجامعية 2021-2022 بكافة مؤسسات التعليم العالي حضوريا حسب الرزنامة المحددة

أقرّ مجلس الجامعات المنعقد، أمس الثلاثاء، حضوريا بمدينة العلوم بتونس، انطلاق الدروس بمؤسسات التعليم العالي حسب الرزنامة المحددة حضوريا بكافة هذه المؤسسات في العودة الجامعية 2021-2022.

ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، إلى أن مجلس الجامعات الملتئم بإشراف وزيرة التعليم العالي الفة بن عودة صيود، ارتأى الالتزام بالعودة الجامعية حسب الرزنامة لتقدم عمليات التلقيح ضد كورونا وارتفاع عدد الملقحين.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس تناول مختلف النقاط المبرمجة بجدول الأعمال والمتعلقة خصوصا بالعودة الجامعية منها نتائج التوجيه الجامعي ونتائج مناظرة الدخول لمدارس التكوين الهندسي والسكن الجامعي والتلقيح ضد كورونا.