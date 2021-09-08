عاجل: رئاسة الجمهوربّة تقرّر تحجير السفر على المحامين: وليد الحجّام يوضّح

عاجل: فؤاد ثامر يستقيل من قلب تونس

بسبب منع النواب من السفر: فتحي العيّادي يرفض العودة الى تونس

عاجل: هذا ما تقرّر بخصوص العودة المدرسيّة

مجلس الجامعات يقر العودة الجامعية 2021-2022 بكافة مؤسسات التعليم العالي حضوريا حسب الرزنامة المحددة

2021/09/08 غير مصنف

 

أقرّ مجلس الجامعات المنعقد، أمس الثلاثاء، حضوريا بمدينة العلوم بتونس، انطلاق الدروس بمؤسسات التعليم العالي حسب الرزنامة المحددة حضوريا بكافة هذه المؤسسات في العودة الجامعية 2021-2022.
ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، إلى أن مجلس الجامعات الملتئم بإشراف وزيرة التعليم العالي الفة بن عودة صيود، ارتأى الالتزام بالعودة الجامعية حسب الرزنامة لتقدم عمليات التلقيح ضد كورونا وارتفاع عدد الملقحين.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس تناول مختلف النقاط المبرمجة بجدول الأعمال والمتعلقة خصوصا بالعودة الجامعية منها نتائج التوجيه الجامعي ونتائج مناظرة الدخول لمدارس التكوين الهندسي والسكن الجامعي والتلقيح ضد كورونا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn