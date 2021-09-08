انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا للطلبة ومهنيي قطاع التعليم العالي يوم الجمعة القادم

تنطلق، عملية تلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة مهنيي قطاع التعليم العالي والطلبة ابتداء من 10 سبتمبر الجاري بالمركز الطبّي الجامعي توحيدة بن الشيخ بكلية العلوم بتونس بالمركّب الجامعي تونس المنار، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء.

وتتواصل عمليات التلقيح لفائدة مهنيي قطاع التعليم العالي من أساتذة جامعيين وموظفين وعملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، أيّام الاثنين و الثلاثاء و الاربعاء و الخميس و الجمعة، بداية من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال و يوم السبت بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية منتصف النهار.

ولفتت الوزارة في بلاغها إلى أنّ عملية التلقيح ستكون بالتزامن مع التسجيل الحيني بالفضاءات الجامعية لغير المسجّلين بمنظومة “ايفاكس”، مضيفة أنّها ستخصّص مراكز تلقيح بفضاءات جامعية بكافة الولايات لغاية استكمال عملية تلقيح الاسرة الجامعية.

وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة الصيود أدّت رفقة المكلّف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط، صباح اليوم زيارة إلى المركز الطبّي الجامعي توحيدة بن الشيخ.

وتأتي هذه الزيارة التي حضرها كل من رئيس جامعة تونس المنار المعز شفرة وعميد كلية العلوم بتونس نور الدين العمدوني في إطار تنسيق استكمال تلقيح العائلة الجامعية من خلال عمليات ميدانية في الفضاءات الجامعية، علما وأنه سيقع تخصيص فضاءات تلقيح مماثلة للمركز الطبي الجامعي توحيدة بالشيخ، على المستوى الجهوي، في قادم الاسابيع .