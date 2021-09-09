تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

يتميّز طقس، الخميس، بأجواء خريفية اذ من المتوقع نزول أمطار رعدية بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب بكميّات ضعيفة إلى متوسطة وإمكانية تسجيل كميّات أهم بالوطن القبلي. ويسجل تساقط محلي للبرد بأماكن محدودة.

وتشهد درجات الحرار ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 درجة ببقيّة المناطق.

وتتطلّب سرعة الرّياح ن بحسب، مصالح الرصد الجوّي، اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. وذكرت مصالح الرصد بأن نشرات تحذيرية سيتم اصدارها بالنسبة للملاحة والصيد البحري.

ويكون والبحر مضطربا إلى شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة.