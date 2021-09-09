و زارة الصحة حالة وفاة و 1711 اصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليوم 7 سبتمبر الجاري و1711 تحليلا إيجابيا من مجموع15848 تحليلا مخبريا. وأوضحت الوزارة مساء الاربعاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 24 الفا و41حالة وفاة.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 7 سبتمبربلغ 2929 ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين 647 ألفا و591 شخصا. كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام و الخا ص بلغ 2411 من بينهم 43 حالة جديدة ليوم أمس وان عدد المقيمين بأقسام العنايةالمركزة بلغ 464 في حين يخضع 102 مريضا للتنفس الاصطناعي. من جهة أخرى ،نشرت الوزارة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح عنها حسب تاريخ الوفاة بين 25 أوت و7 سبتمبر الجاري و التي اثبتت تقلص عدد الوفيات.

كما أوضحت في بلاغها ان عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته و يشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه والتي حدثت أيضا في الأيام السابقة و لم يتم الإعلان عنها في الإبان.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسهاليلى