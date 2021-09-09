إيطاليا تعود للانتصارات بفوز كبير على ليتوانيا 5- صفر

حققت إيطاليا أول انتصار منذ الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم في جويلية الماضي، بفضل تألق المهاجمين الشابين مويزي كين وجياكومو راسبادوري في الفوز الكبير 5-صفر على ليتوانيا، لتعزز صدارتها للمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم.

وتألق كين وراسبادوري البالغان 21 عاما في الشوط الأول، حيث سجل كين هدفين، بينما أحرز إدجاراس أوتكوس هدفا بالخطأ في مرماه، وسجل راسبادوري هدفا في أول مباراة دولية له، لينتهي الشوط الأول 4-صفر.

وهذه أول مرة تسجل إيطاليا، التي تعادلت مع بلغاريا وسويسرا في اخر مباراتين بالتصفيات، أربعة أهداف في أول نصف ساعة من مباراة.

وأضاف جيوفاني دي لورينتسو الهدف الخامس بدون قصد عندما سقطت تمريرته العرضية داخل المرمى، ليمدد فريق المدرب روبرتو مانشيني مسيرته الدولية بدون خسارة إلى 37 مباراة.

وتتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 14 نقطة، متقدمة بفارق ست نقاط عن سويسرا التي تعادلت بدون أهداف خارج ملعبها مع مقدونيا الشمالية، بينما ظلت ليتوانيا في ذيل الترتيب بدون نقاط.