تصفيات مونديال 2022: بولونيا تتعادل مع إنجلترا 1-1

سجل داميان شيمانسكي هدفا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنهي بولونيا المسيرة المظفرة لإنجلترا في المجموعة التاسعة بالتعادل 1-1 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.

وضع هاري كين إنجلترا في المقدمة في الدقيقة 72 بتسديدة لولبية وبدا أن فريق المدرب جاريث ساوثجيت في طريقه للانتصار السادس على التوالي.

لكن البديل شيمانسكي حول تمريرة روبرت ليفاندوفسكي العرضية بضربة رأس إلى الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ على آمال بولندا في التأهل.

وتملك انجلترا 16 نقطة من ست مباريات في صدارة المجموعة، تليها ألبانيا برصيد 12 نقطة ثم بولنونيا ولديها 11 نقطة والمجر بعشر نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات قطر العام المقبل بينما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات الملحق.

وجاءت المباراة باهتة حتى قبل نهايتها بنحو 20 دقيقة، حيث حدث اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين بعد صفارة نهاية الشوط الأول وكانت هذه أبرز أحداث الشوط.

وحصل كميل جليك مدافع بولونيا وهاري مجواير مدافع إنجلترا على إنذار لكل منهما على إثر الشجار، واستمرت المباراة بين تمرير متحفظ من إنجلترا ودفاع محكم من أصحاب الأرض.

لكن كين أسكت الجماهير البولندية في وارسو عندما تسلم الكرة وأطلق تسديدة قوية من مسافة 30 مترا لتسكن مرمى الحارس فويتشيخ شتينسني بعدما انحرفت عن مسارها قبل لحظات من هز الشباك.

وهذه المباراة 15 على التوالي في تصفيات بطولة أوروبا وكأس العالم التي يسجل فيها كين، وبدا أنه بهذا الهدف قد منح فريقه انتصاره السادس على التوالي في تصفيات قطر 2022.

وأنقذ جوردان بيكفورد حارس إنجلترا مرماه من فرصة خطيرة قبل تسع دقائق من النهاية عندما تأخر في إبعاد الخطورة عن مرماه لتصل الكرة إلى كارول شفيدرسكي لكن بيكفورد عاد أنقذ مرماه في الوقت المناسب.

وبعدها جاءت ضربة متأخرة من فريق المدرب باولو سوزا عندما وجد ليفاندوفسكي بعض المساحة ليرسل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى ليقفز شيمانسكي ويحولها بضربة رأس رائعة في المرمى.

وقال شيمانسكي “إنه شعور مذهل. سعيد بنجاحنا في تسجيل هذا الهدف في الدقائق الأخيرة. أنا سعيد. تدربت بجدية من أجل ذلك، كافحت الإصابات. اللعب أمام إنجلترا وإحراز هدف بمثابة حلم وتحقق بالنسبة لي”.