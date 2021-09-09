خطايا ماليّة هامّة ضدّ 3 قنوات تلفزيّة #خبر_عاجل

منع نائب عن ائتلاف الكرامة من السفر للمرّة الثانية

عاجل: عقوبة الأخوين نبيل وغازي القروي تصل حدّ المؤبّد.. وهذه آخر مستجدّات القضيّة

سامي الفهري يكشف إسم مسلسله الجديد .. وهؤلاء هم الأبطال

عاجل: المحكمة الاداريّة تتلقّى 10 طعون في قرارات الاقامة الجبريّة

2021/09/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة تلقت 10 طعون في قرارات الإقامة الجبرية التي تم إصدارها ضد سياسيين وقضاة ومسؤولين في الدولة.

وأوضح الغابري في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن المحكمة شرعت في النظر في هذه الطعون التي تلقتها منذ مطلع شهر أوت وباشرت إجراءات التحقيق وبدأت في تقصي أسباب إصدار هذه القرارات.

وأكد المتحدث أن قرارات الإقامة الجبرية التي تلقت المحكمة الإدارية بشأنها طعونا مازلت محل نظر.

وذكر عماد الغابري إن الإقامة الجبرية تخضع لأمر منظم يُخول لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه القرارات، مشددا على أن الموضوع يتعلق بقرار إداري وليس قضائي.

وتابع أنه إذا كانت القرارات شرعية فسيتم رفض الطعون وإذا كانت غير قانونية فسيتم قبول الطعن.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn