أسباب زيارة رئيس الحكومة الليبيّة الى تونس #خبر_عاجل

أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا وتونس بحاجة إلى فتح الحدود المشتركة مشيرا إلى أن هذه المشكلة ستحل.

ويؤدي الدبيبة اليوم زيارة إلى تونس ليلتقي برئيس الجمهورية قيس سعيّد للتباحث حول عدد من القضايا أهمها فتح الحدود بين البلدين.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أكد، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، أن ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين تونس وليبيا لن تؤثر في عمق العلاقة الأخوية، وفق قوله.

يذكر أنه كان من المقرّر أن يقوم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارة رسمية إلى تونس يوم غرة سبتمبر 2021، لكن تم إلغاء هذه الزيارة.