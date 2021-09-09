مدنين: تسجيل حالتي وفاة و126 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 58 حالة تعافي

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة و126 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1077 وفاة، والاصابات إلى 31648 إصابة مؤكدة، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة في مارس 2020.

وبيّن مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، في تصريح لـ(وات)، ان حالتي الوفاة تعلقتا بشخصين دون سن الـ50، أحدهما تلقى جرعة أولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” ولم يستكمل الجرعة الثانية، فضلا عن انه يشكو من عدة أمراض.

وبخصوص الإصابات الجديدة، فقد رُصدت أغلبها بمدنين الكبرى وذلك بـ43 إصابة بمدنين الشمالية، و34 بالجنوبية، مع تسجيل كل من سيدي مخلوف وحومة السوق لـ14 اصابة، وجرجيس 12، وبن قردان 5 إصابات، بالإضافة الى اصابتين اثنين بكل من بني خداش وميدون.

في المقابل، تعافى 58 مريضا من فيروس “كورونا”، 45 من بينهم بجرجيس، و13 بحومة السوق، واثنين بميدون، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 29432 حالة .

واعتبر الدكتور زيد، ان عدة مؤشرات تحسنت حول الوضع الوبائي، حيث تراجعت نسبة الحدوث من خلال التحاليل الايجابية الى 11 فاصل 2 بالمائة، كما تراجع معدل الوفيات والاصابات، الى جانب انفراج وضعية المؤسسات الصحية العمومية والخاصة سواء على مستوى أسرة الاكسيجين او الانعاش، وفق تعبيره.