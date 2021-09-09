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غرفة الدواجن تحذّر من ارتفاع سعر البيض الى 3 دينارات

2021/09/09 أهم الأخبار

أطلق رئيس غرفة الدواجن بالنقابة الوطنية للفلاحين وسيم بوخريص، الخميس 9 سبتمبر، صيحة فزع من ارتفاع كلفة الإنتاج محذرا من ارتفاع اسعار منتجات الدواجن في ظل عدم تدخل الدولة لدعم الفلاحين والمربين.

وقال بوخريص في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” إنه في ظل عدم دعم صغار المربين والمؤسسات المتوسطة فإن كلفة البيض مثلا سترتفع وسيفقد البيض غير المعلّب بالسوق ليصبح عرضه منحصرا على المعلّب وستصبح حارة البيض بسعر 3 دينارات.

رئيس غرفة الدواجن استنكر قرار تسعير منتجات الدواجن مؤخرا دون الرجوع إلى أصحاب المهنة والمنتجين مقابل خضوع الأعلاف المركبة لحرية الأسعار، قائلا إن ذلك سيتسبب في غلق عدة مشاريع.

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