“توننداكس” ينهي حصة الخميس على شبه استقرار

انهت بورصة الأوراق المالية بتونس، حصة الخميس، على شبه استقرار، بتراجع طفيف قدره 04ر0 بالمائة ليدرك مستوى 99ر7283 نقطة وحجم معاملات بقيمة 9ر1 مليون دينار، وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وعاد افضل أداء الى شركة البطارية التونسية “اسد” من خلال حجم معاملات بقيمة 74 الف دينار وزيادة في سعر السهم بنسبة 8ر5 بالمائة الى 028ر5 دينار كما ارتفع سهم شركة “ادوية” بنسبة 7ر3 بالمائة وسعر 790ر4 دينار مستأثرا بما قدره 41 الف من التداولات. يشار الى ان شركة الصناعات الدوائية سجلت أداء إيجابيا منذ بداية السنة بنسبة 2ر7 بالمائة

في المقابل تكبد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات خسائرا بنسبة 9ر3 بالمائة وسعر 490ر0 دينار محققا معاملات بقيمة 15 الف دينار.

وتدحرج سهم اسمنت قرطاج بنسبة 3ر1 بالمائة وسعر 500ر1 دينار وغذى السهم السوق بمعاملات بقيمة 96 الف دينار

وكان سهم شركة المنتوجات الصحية “ليلا” الأكثر حيوية في الحصة مستأثرا بتداولات بقيمة 391 الف دينار بيد ان السهم تراجع بما قدره 5ر0 بالمائة وسعر 12 دينار