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عبد المجيد الزّار يتوقّع ارتفاع سعر كيلوغرام الفلفل والطماطم الى 6 دنانير

2021/09/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، أنه وإلى “حد اليوم لم يتم الإعلان عن أسعار البذور الممتازة”.
وأشار الزار في تصريح له الاذاعة شمس اف ام، إلى ان البذور الممتازة في تونس متوفرة بحوالي نسبة 10 او 15 بالمائة فقط.
ودعا رئيس المنظمة الفلاحية المشرفين على البحث العلمي إلى “ثني الركبة” من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي من خلال الإستنباط وتكثيف وتأهيل البذور الممتازة لتكون متلائمة مع الظروف المناخية في تونس.
وشدد الزار على ضرورة التعامل مع كافة الإشكاليات المطروحة الخاصة بالقطاع الفلاحي من خلال طرح إستراتيجيات وخيارات لدعم الفلاح.
وأشار الزار وفي ذات السياق، إلى وجود إشكال كبير في التزود بمادتي “الأمونيتر” والدي يا بي” التي وصلت أسعارها للضعف.

وأضاف أنّ اسعار الفلفل والطماطم من الممكن أن تشهد ارتفاعا مشطّا ، حيث توقّع أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 6 دنانير خلال شهر ديسمبر ، إذا ما بقينا في خضم هذا الجفاف المائي .

كما توقّع أن تصل أسعار اللحوم الحمراء إلى 30 دينارا، في غياب توريد العجول وتوقف الفلاحة عن تربية المواشي، وفق تصريحه.

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