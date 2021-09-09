رئيس حركة النهضة يحدث تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحركة و يقلّص من عدد أعضائه

أعلنت حركة النهضة اليوم الخميس عن إدخال تعديل على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب وذلك بتقليص عدد الا?عضاء ا?لى نحو النصف وا?دخال تحويرات في بعض المهام.

وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن رئيسها راشد الغنوشي قام بإدخال التعديل وأنه سيعرض التركيبة الجديدة على مجلس الشورى للتزكية في ا?ول دورة قادمة له، طبقا لمقتضيات النظام الا?ساسي.

وأسفر التعديل عن التركيبة المقترحة التالية: وسيلة الزغلامي : نائب رئيس مشرفة على فضاء المرا?ة والا?سرة والطفولة وكبار السن وا?صحاب الحاجات الخاصة. علي العريض :نائب ري?يس مشرف على الفضاء السياسي. نور الدين البحيري: نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي.

العجمي الوريمي: نائب رئيس مشرف على الفضاء الا?ستراتيجي منذر الونيسي: نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعينورالدين العرباوي: المكتب السياسيعبد الفتاح التاغوتي: مكتب الا?علام و الا?تصال محمد القوماني: مكتب العلاقة بالمنظماتعبد الفتاح تريمش: مكتب الهيكلة و شو?ون العضوية منية الماجري: مكتب المرا?ة والا?سرة زينب البراهمي: المكتب القانونيراشد الكحلاني : مكتب الشبابمحسن السوداني: المكتب الثقافيعماد الخميري: ري?يس الكتلة النيابية فخري شليق: مكتب الخارجسفيان القاسمي: شباب النهضة بالجامعةنزار الحبوبي: مكتب الا?نتخاباترياض الشعيبي: عضو مستشار ا?حمد قعلول: مدير تنفيذي مستشار

كما ا?قرّ ري?يس الحركة راشد الغنوشي تركيبة لجنة ا?دارة الا?زمة السياسية على النحو التالي

محمد القوماني (رئيس اللجنة)العجمي الوريميرياض بالطيبا?حمد المشرقي منية الماجريزينب البراهمي بلقاسم حسن عبد الفتاح التاغوتي نزار الحبوبي محمد عياد رياض المستورييحي عبد الله خالد الفوني