سليانة: تواصل الحملة الوطنية لتلقيح المرأة الحامل بمقر المندوبيّة الجهويّة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

تتواصل الحملة الوطنية لتلقيح المرأة الحامل (ما بعد الشهر الرابع) ضد وباء “كوفيد19″، التي انطلقت منذ 21 أوت الفارط بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمدينة سليانة

وذكر المندوب الجهوي عماد الصغير ل(وات) أن عدد النساء الحوامل المطعمين بالجهة بلغ منذ بداية الحملة أي منذ 3 أسابيع تقريبا الى حدود صباح اليوم الجمعة، 86 امرأة، لافتا الى أن مصالح المندوبية تعمل على توفير الرعاية الصحية والنفسية المختصة لهن من قبل الاطارات الطبية وشبه الطبية

وأضاف أن حملة تلقيح النساء الحوامل دورية وقد تم تخصيص يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتنفيذها، وذلك إبتداء من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء بمقر الديوان بمدينة سليانة، والذي يتوفّر على كل ظروف الرعاية الطبية الجيّدة وايضا لتفادي الاكتظاظ، على حدّ قوله

وأشار الصغير الى أن حملة التلقيح المكثفة للنساء غير الحوامل واللواتي يترددن على الديوان للعلاج، انطلقت بالتزامن مع حملة تلقيح المرأة الحامل منذ الاسبوع المنقضي (منذ يوم الاثنين الى غاية يوم الخميس) و لا تزال متواصلة ليتم تطعيم الى غاية اليوم 50 امرأة

وبين المسؤول أن نسق الاقبال على التلقيح شهد ارتفاعا مقارنة بالأيام الأولى لانطلاق الحملتين، داعيا كافة النساء المعنيات إلى الإقبال على التلقيح بإعتباره السبيل الوحيد للتوقي من فيروس “كورونا”.