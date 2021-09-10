انقاذ 100 مهاجر غير نظامي اوشكوا على الغرق في سواحل صفاقس

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر صباح اليوم الجمعة، 100 مهاجر غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة (36 من الكوت ديفوار و14 من مالي و4 من الكامرون و17 من غينيا و 12 من السيراليوني و1 من الطوغو و1 من نيجيريا و6 من السينغال و8 غمبيا و1 من بركينافاسو) أوشكوا على الغرق بالموقع شمال شرق الشابة على بعد 10 كلم.

وأفادوا وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 سبتمبر 2021 بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لتسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.