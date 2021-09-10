صفاقس: تسجيل حالة وفاة واحدة و177 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بوباء “كورونا” و177 إصابة جديدة مكتشفة على مجموع 1097 تحليلا (أي بنسبة إيجابية في حدود 16 بالمائة) كما سجلت 143 حالة شفاء جديدة.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغها الدوري حول الحالة الوبائية للجهة بتاريخ اليوم الجمعة أن 142 مصابا يقيمون في أقسام “كوفيد أكسيجين” بالمستشفيات العمومية للجهة و29 مصابا يقيمون في أقسام العناية المركزة و27 مصابا يرقدون في المصحات الخاصة بالجهة.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغ إلى حد الآن 1675 حالة وفاة، وان إجمالي الإصابات المكتشفة تجاوز ال55 ألف إصابة، وفاق عدد المتعافين من الفيروس ال52 ألف شخص.

اما بالنسبة لتقدم الخطة الوطنية للتلقيح فقد بلغ إجمالي التلاقيح التي تم تطعيم المواطنين بها في الجهة 673374 تلقيحا بين جرعة أولى وثانية وذلك إلى حدود يوم أمس الخميس.