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عاجل: كهل يضرم النار في جسده اثر خلاف مع دوريّة أمنيّة

2021/09/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفي صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 الكهل الذي أضرم أمس النار في جسده بعد أن سكب علي نفسه كمية من البنزين وقد أصيب بحروق بليغة من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه و الرقبة و الصدر ، الكهل وهو أربعيني يقطن بمنطقة اولاد علي ورغش من معتمدية غار الدماء .
و حسب شهود عيان من أبناء المنطقة فقد تم ايقاف الكهل من طرف دورية للحرس الوطني عندما كان يتنقل بدراجته النارية و بعد خلاف مع الاعوان فرقة دورية للحرس الوطني مما جعله يسكب كمية من البنزين على جسده و يضرم النار و قد تدخل سكان المنطقة و قاموا باطفائه و قد تم نقله على جناح السرعة من طرف الحماية نحو المستشفى الجهوي بجندوبة اين تلقي الاسعافات الاولية لكن تعكرت حالته الصحية وفارق صباح اليوم الحياة وقد تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب اقدامه علي الانتحار.

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