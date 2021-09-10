قبلي: تسجيل 5 حالات وفاة و92 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الاخيرين

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الاخيرين، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة منذ بداية الجائحة، إلى 503 حالات.

وأحصت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، 92 اصابة جديدة بالفيروس، وفق ما اكده لـ(وات)، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد اليوم، ليبلع العدد الجملي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 15055 حالة، منها 14131 حالة تعافي، فيما لا تزال 421 حالة مصنفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسـب المعتمديات، تسجيل مجموع 3356 اصابة بقبلي الشمالية، منها 3188 حالة تعافي، و74 حالة وفاة، و94 حالة مصنفة نشطة، تليها قبلي الجنوبية بـ3134 اصابة، منها 2941 حالة شفاء، و79 حالة وفاة، و114 حالة مصنفة نشطة، ثم دوز الشمالية بـ2800 اصابة، منها 2655 حالة تعافي، و121 حالة وفاة، و24 حالة مصنفة نشطة.

في حين رُصدت بدوز الجنوبية،1291 اصابة، منها 1203 حالات تعافي، و76 حالة وفاة، و12 حالة لا تزال نشطة، وسجلت سوق الاحد 2757 اصابة، منها 2587 حالة تعافي، و106 حالات وفاة، و 64 حالة لا تزال نشطة، في حين تم رصد 1551 اصابة بمعتمدية الفوار، منها 1423 حالة تعافي، و41 حالة وفاة، و87 حالة نشطة.

وتم التأكد في برجيم معتوق، من 160 حالة ايجابية، منها 133 حالة تعافي، و5 حالات وفاة، و22 حالة مصنفة نشطة، بالاضافة الى وجود 6 حالات اخرى لم يتم الى حد الان تحديد مكانها، منها 4 حالات نشطة وحالة وفاة.

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات بفيروس”كورونا” المسجل بولاية قبلي خلال 14 يوم الاخيرة، تراجع الى حدود 249 فاصل 2 حالة على كل 100 الف ساكن.