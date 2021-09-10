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مؤشر أسعار العقارات في تونس يرتفع ب15،4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2021

2021/09/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في تونس بنسبة 15،4 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 202، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود هذا الارتفاع اساسا إلى تزايد أسعار المنازل بنسبة 23،7 بالمائة -مقابل معدل زيادة في حدوود 5،1 بالمائة خلال الفترة 2015 /2020- والشقق بنسبة 11،6 بالمائة – معدل 7،7 بالمائة-.

ومقارنة بالثلاثي الأوّل من سنة 2021 فقد سجل مؤشر أسعار العقارات زيادة بنسبة 6،8 بالمائة تبعا لتزايد أسعار المنازل بنسبة 7،8 بالمائىة والأراضي الصلحة للبناء بنسبة 6،7 بالمائة والشقق بنسبة 6،6 بالمائة.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء أنّ حجم المعاملات في المجال العقاري تراجع بنسبة 11،1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من الثلاثي الأوّل 2021.

وقد تمّت ملاحظة هذا التراجع، خاصّة، على مستوى المعاملات المتعلّقة بالمنازل -12،7 بالمائة- والأراضي الصالحة للبناء -12،2 بالمائة-. في ما تقلّصت المعاملات بخصوص الشقق بنسبة 5،3 بالمائة.

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