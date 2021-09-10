المنستير: أكثر من 240 ألفا و735 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ “كوفيد19”

تطوّر عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” المستجد بالجهة الصحية بالمنستير، إلى 240 ألفا و735 شخصا، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس 2020 إلى 9 سبتمبر الجاري، أي ما يمثل نسبة 40 فاصل صفر 3 من مجموع سكان ولاية المنستير، وفق ما نشرته اليوم الإدارة الجهوية للصحة.
وبلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ضدّ “كوفيد19” إلى غاية 9 سبتمبر الجاري، 103 آلاف و220 شخصا أي 17 فاصل 16 في المائة. ولا تشمل هذه الاحصائيات الأشخاص الذين تلقوا تلقيحا على مستوى الصيدليات.
وأمكن لفرق طب الشغل بالجهة، تلقيح 7 آلاف و319 شخصا من الذين تلقوا الجرعة الأولى و47 شخصا تلقوا الجرعة الثانية في المحيط المهني وذلك منذ 6 أوت الفارط وإلى غاية 9 سبتمبر الجاري .
وسجلت الفرق المتنقلة التابعة للإدارة الجهوية للصحة، من جهتها، إلى غاية أمس الخميس، تلقيح 4 آلاف و253 شخصا بالجرعة الأولى، و771 شخصا بالجرعة الثانية من التلقيح.