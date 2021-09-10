غرفة الدواجن تحذّر من ارتفاع سعر البيض الى 3 دينارات

شركة اللحوم تخفض من سعر بيع لحم الضأن والبقري خلال عطلة نهاية الأسبوع

سيف الدين مخلوف: “لا يوجد شيء اسمه رفع حصانة بأمر رئاسي”

عاجل: أكثر من 50 شخصا تحت الاقامة الجبريّة

تغيّرات مفاجئة في حالة الطقس: وزارة الفلاحة تحذّر

2021/09/10 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أفاد بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 أن بلادنا ستشهد تقلبات جوية مرتقبة والمتمثلة في تواصل نزول أمطار مؤقتا رعديّة بأقصى الشمال والمناطق الساحليّة وتكون أحيانا غزيرة وبكمّيات تتراوح بين 30 و50 مليمترا بكل من بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة تتجاوز سرعتها في شكل هبّات 80 كلم/س لتشمل بقيّة مناطق الشّمال والوسط بعد الظّهر.
كما أوصعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المواطنين والفلاحة بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائيّة على غرار السّدود والبحيرات الجبليّة ومجاري الأودية.
وأوصت كذلك البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية تحسّن الأوضاع الجويّة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn