تغيّرات مفاجئة في حالة الطقس: وزارة الفلاحة تحذّر

أفاد بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 أن بلادنا ستشهد تقلبات جوية مرتقبة والمتمثلة في تواصل نزول أمطار مؤقتا رعديّة بأقصى الشمال والمناطق الساحليّة وتكون أحيانا غزيرة وبكمّيات تتراوح بين 30 و50 مليمترا بكل من بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة تتجاوز سرعتها في شكل هبّات 80 كلم/س لتشمل بقيّة مناطق الشّمال والوسط بعد الظّهر.

كما أوصعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المواطنين والفلاحة بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائيّة على غرار السّدود والبحيرات الجبليّة ومجاري الأودية.

وأوصت كذلك البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية تحسّن الأوضاع الجويّة.