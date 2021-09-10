المهدية : تسجيل 76 إصابة جديدة وتعافي 176 مصابا بفيروس كورونا المستجد



أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ416 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة إلى جانب تعافي 176 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 20 برشبان و17 بكل من المهدية وقصور الساف و7 بالشابة و5 بالجم و4 بكل من ملولش والسواسي وإصابتين (02) ببومرداس.

وبلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 24852 إصابة من بينها 22731 حالة شفاء و716 حالة وفاة و1405 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1281 مواطنا، اليوم تلقيحا ضد الفيروس التاجب ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 198992 من بينهم 69620 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.