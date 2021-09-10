الهيئة العامة للسجون والإصلاح توضّح بخصوص وضعية النائب ياسين العياري

غرفة الدواجن تحذّر من ارتفاع سعر البيض الى 3 دينارات

شركة اللحوم تخفض من سعر بيع لحم الضأن والبقري خلال عطلة نهاية الأسبوع

سيف الدين مخلوف: “لا يوجد شيء اسمه رفع حصانة بأمر رئاسي”

المهدية : تسجيل 76 إصابة جديدة وتعافي 176 مصابا بفيروس كورونا المستجد

2021/09/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ416 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة إلى جانب تعافي 176 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 20 برشبان و17 بكل من المهدية وقصور الساف و7 بالشابة و5 بالجم و4 بكل من ملولش والسواسي وإصابتين (02) ببومرداس.

وبلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 24852 إصابة من بينها 22731 حالة شفاء و716 حالة وفاة و1405 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1281 مواطنا، اليوم تلقيحا ضد الفيروس التاجب ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 198992 من بينهم 69620 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn