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تونس تتسلم عبر مبادرة “كوفاكس” نحو 500 ألف جرعة من لقاح “فايزر” من الولايات المتحدة الامريكية

2021/09/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تسلمت تونس، اليوم الجمعة، شحنة مكونة من 499590 جرعة لقاح “فايزر” ممنوحة من الولايات المتحدة الامريكية عبر مبادرة “كوفاكس”، حسب ما أفادت به المنظمة العالمية للصحة مكتب تونس.
وتواصل تونس منذ أسابيع تنظيم الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19 قصد تسريع نسق الحملة الوطنية للتلقيح التي كانت انطلقت يوم 13 مارس 2021 ومكنت الى حدود أمس الخميس من استكمال تطعيم مليونين و580 ألف شخص.
وقد فاق عدد الملقحين في أيام التلقيح المكثف أيام 8 و15 و29 أوت 2021 و4 سبتمبر الجاري 2 مليون شخص من مختلف الفئات العمرية.
ومن المنتظر، أن يلتئم غدا السبت اليوم الخامس لايام التلقيح المكثف للتطعيم بالجرعة الاولى الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة.

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