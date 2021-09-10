تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” والاستعداد لليوم الخامس للتلقيح المكثف

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الاصابة بفيروس “كورونا”، الأولى في معتمدية تطاوين الجنوبية والثانية في معتمدية البئر الاحمر، ليرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، إلى 488 حالة.

وتتوزع هذه الحالات، إلى 213 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و119 حالة في تطاوين الجنوبية، و82 في غمراسن، و28 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و17 في البئر الاحمر، و12 في الصمار، و9 في ذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحّة، أيضا، 16 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، تتوزع الى 06 اصابات في معتمدية غمراسن، و3 في كل من معتمديتي تطاوين الجنوبية وذهيبة، واصابة واحدة في كل من معتمديات تطاوين الشمالية والبئر الاحمر وبني مهيرة ورمادة.

وارتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية، الى 12330 اصابة مؤكدة، ويخضع حاليا 05 مصابين للعلاج والرعاية الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

يذكر ان الادارة الجهوية للصحة استكملت استعداداتها لانجاح اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف المقرر ليوم غد السبت، لتقديم الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الاولى يوم 15 أوت الماضي من البالغين بين 18 و39 سنة، وكذلك 40 سنة فما فوق، إضافة الى تلقي الفئة العمرية 15-17 سنة الجرعة الاولى بذات المناسبة، ضمانا لانجاح العودة المدرسية.