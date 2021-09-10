سوسة:الاحتفاظ ب6 اشخاص في القلعة الكبرى وادراج 3 اخرين بالتفتيش

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ،علي عبد المولى ان النيابة العمومية اذنت اليوم الجمعة بالاحتفاظ ب6 اشخاص من بينهم صحفيين يعملون بشركة منتصبة بمدينة القلعة الكبرى مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على ذمة التحقيق وذلك بعد ورود معلومات على فرقة امنية مختصة بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة في تصريح لوات ان النيابة العمومية اذنت كذلك بادراج 3 اشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث باعتبارهم تواجدهم خارج ارض الوطن ،وذلك بعد اتحاذ اجراء في منع السفر في حق المشتبه بهم الستة

ولفت الى ان عناصر الفرقة الأمنية المختصة قاموا بعد اذن النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية ،الى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية

وأوضح ان هذه الإجراءات تم اتخاذها اليوم الجمعة بعد اجراء المكافحات اللازمة بين المشتبه بهم، مضيفا ان المحتفظ بهم سيمثلون يوم الاثنين القادم امام النيابة العمومية التي ستتخذ في شانهم ما تراه مناسبا