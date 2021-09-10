بورصة تونس تنهي حصة الجمعة على شبه استقرار



انهت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملاتها لحصة، الجمعة، على شبه استقرار ليرتفع “توننداكس” بشكل طفيف قدره 07ر0 بالمائة مدركا مستوى 82ر7288 نقطة مع حجم تداول بقيمة 3ر10 مليون دينار، حسب شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واتسمت الحصة بانجاز ثلاث عمليات تبادل كتل لسهم التجاري بنك بقيمة جملية قدرها 7ر7 مليون دينار. وشملت المعاملات 225 الف سهم بسعر موحد قدره 34 دينارا .

وتميز سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب خلال الحصة ليتطور بنسبة 5ر5 بالمائة وسعر 800ر4 دينار مستقطبا معاملات بقيمة 1ر1 مليون دينار.

كما اقفل سهم “تواصل” القابضة على وقع ايجابي مرتفعا بنسبة 6ر2 بالمائة وسعر 780ر0 دينار مسجلا معاملات بقيمة 14 الف دينار .

وعاد أسوء اداء الى سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية “سوتيتال” بنسبة 3ر2 بالمائة وحجم تداول يعادل 3 آلاف دينار.

وتسببت عمليات جني الأرباح في تقهقر اداء سهم “اوروسيكل” الذي سجل حجم تداول بقيمة 168 الف دينار فيما تراجع السهم بنسبة 2ر0 بالمائة بقيمة 850ر30 دينار.

وكان سهم التجاري بنك الأكثر حيوية خلال الحصة الأخيرة من أسبوع المعاملات بالبورصة ليقفل مستأثرا بما قدره 7ر7 مليون دينار من المعاملات ومتطورا بنسبة 1 بالمائة وسعر 31 دينارا