تسجيل 355 ،18 الف عملية تطعيم وتجاوز نسبة تلقيح ب80 بالمائة بولاية منوبة

بلغ عدد الملقحين ضد فيروس كورونا بولاية منوبة اليوم السبت 18,355 الف مستفيد في اطار اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19 ، اي بنسبة 80،70 بالمائة ، وفق تصريح المنسق الجهوي ،مدير النهوض بالخدمات الصحية بالادارة الجهوية للصحة، جليدي جبران ل/وات/ مساء اليوم.

وتوزعت التلاقيح ،بين 14015 منتفعا بالجرعة الثانية من لقاح موديرنا من البالغين من العمر من 18 إلى 39 سنة ، و3177 منتفعا بلقاح استرازينكا، و1163 منتفعا بلقاح فايزر منتفعا من الاطفال ما بين 15 و17 سنة.

وقد تصدر مركز التلقيح بالمعهد الثانوي اسد بن الفرات بوادي الليل عدد الملقحين ب2998 منتفعا ، تلاه مركز المعهد الثانوي ابن ابي الضياف بمنوبة ب2290 منتفعا ، ثم مركز المدرسة الاعدادية النموذجية ب2272 منتفعا. ، فمعد الفارابي بالمرناقية ب2106 منتفعا بالتطعيم.

وابرز الجليدي ان نسق الاقبال على المراكز ارتفع تدريجيا وتطورمن 3167 ملقحا في حدود الساعة العاشرة صباحا ، الى اكثر من 10 الاف في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، ليبلغ تلك النسبة الهامة ، مثمنا دور اطارات واعوان الصحة والادارة العامة للصحة العسكرية ، والمتطوعين من الاطار الطبي واعوان صحة من ابناء الولاية العاملين بالقطاع الخاص ومن مختلف الجمعيات والمنظمات بالجهة والاداريين.كما سجل مركز التلقيح بالمعهد الثانوي الشباب بدوار هيشر بعد انتهاء حمل التلقيح تكريم للاطار الصحي ، واعوان الجيش والحرس الوطني، وممثلي الجمعيات والمنظمات التي امنت عملية التلقيح في ظروف طيبة .

يذكر انه تم فتح 10 مراكز لليوم الخامس للتلقيح فضلا عن مركز التلقيح الجهوي للطب المدرسي والجامعي بمنوبة والمركزين المحليين بالمرناقية وطبربة، التي خصصت لتلقي الجرعة الأولى لفائدة الفئة العمرية 15 -17 سنة .