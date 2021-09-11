تطاوين : تسجيل 35 اصابة جديدة ولا وفايات ناجمة عن فيروس كورونا

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 35 اصابة جديدة بكوفيد-19 تتوزع الى 11 اصابة في معتمديات تطاوين الشمالية 07 اصابات في معتمدية غمراسن و 06 اصابات في البئر الاحمر و05 اصابات في كل من معتمدية تطاوين الجنوبية ورمادة واصابة واحدة في بني مهيرة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12365 اصابة مؤكدة منها ما تخصّ 06 مصابين يخضعون الان للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصابين اثنين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجّل الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية ايّة وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا واستقرّ العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشّيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في حدود 488 حالة تتوزع الى 213 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و119 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 82 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و17 في البئر الاحمر و12 في الصمار و9 في ذهيبة.

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