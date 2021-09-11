وزارة الصحة : 2 مليون و599 ألفا و288 شخصا استكملوا تلاقيحهم ضد كوفيد-19

استكمل 2 مليون و599 ألفا و288 شخصا تلقيحهم ضد كورونا، منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 وإلى غاية 10 سبتمبر الجاري، حسب بلاغ وزارة الصحة، ليلة الجمعة إلى السبت.

وتوزع عدد المطعمين الذين استكملوا عملية التلقيح، بين 1 مليون و900 ألفا و 725 مطعما تلقوا جرعتين و 320 الفا و649 مطعما تلقوا تلقيحا من جرعة واحدة و377 ألفا و914 شخصا تلقوا جرعة واحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح 6 مليون و361 ألفا و355 جرعة، توزعت على 4 مليون و460 ألف و630 شخصا تلقوا الجرعة الأولى ومليون و900 ألف و725 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

ولفتت الوزارة في ذات البلاغ، إلى أن عدد المدعوين للتلقيح ضد كوفيد-19 بلغ يوم 10 سبتمبر الجاري 97 ألف 948 شخصا لم يتلق منهم سوى قرابة 34 ألف شخص التلقيح.

ويشار إلى أن عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” بلغ إلى حدود يوم 10 سبتمبر الجاري 6 مليون و14 ألفا و468 شخصا.