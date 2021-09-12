مدنين: ارتفاع عدد جرعات اللقاح المقدمة ضد فيروس “كورونا” الى اكثر من 229 ألف جرعة

ارتفع بولاية مدنين عدد الجرعات المقدمة ضد فيروس “كورونا” الى 229 ألفا و147 جرعة، منذ انطلاق حملة التلقيح في شهر مارس الفارط، بعد تقديم 14462 جرعة في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

واضاف الدكتور زيد، في تصريح أفاد به (وات)، ان عدد الجرعات سيشهد تطورا، سواء من خلال ايام التلقيح العادية بمختلف المراكز القارة بالجهة، او عبر الايام المفتوحة التي تنتظم بالجهة على غرار بقية الولايات، ومنها ايام مفتوحة تتواصل الى يوم غد مستهدفة الفئة العمرية من 15 الى 39 سنة، ويوم مفتوح يتزامن مع العودة المدرسية سينتظم بالمؤسسات التربوية التي خصصت في ايام التلقيح المكثف، على ان تشمل اطارات واعوان وزارة التربية المتخلفين عن التلقيح في مناسبات سابقة.

كما ستنتظم حملات التلقيح القطاعية، ومنها حملة تلقيح مهنيي القطاع السياحي لاستكمال جرعاتهم يومي 14 و15 سبتمبر.

يذكر ان اليوم الخامس للتلقيح المكثف، شهد نسبة اقبال للفئة العمرية بين 18 و39 سنة من الذين اتموا جرعاتهم تقدر ب80 بالمائة، فيما بلغت نسبة اقبال الفئة بين 15 و17 سنة، 246 بالمائة، ليقبل من الفئة الاكثر من 40 سنة، 1322 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، و925 شخصا تلقوا الجرعة الاولى.