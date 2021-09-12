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سحب قليلة بأغلب الجهات واستقرار في درجات الحرارة

2021/09/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتسم الطقس الاحد 12 سبتمبر 2021، بظهور بعض السحب بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و محليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وبقايا أمطار متفرقة في الصباح بسواحل الشمال الشرقي.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل درجات الحرارة استقرارا لتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال و المرتفعات وقرب السواحل الشرقية و بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات.

سرعة الرياح في تراجع تدريجي لتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية في الفترة الصباحية ثم ضعيفة فمعتدلة بأغلب الجهات فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ثم مضطربا ومتموّجا ببقية السواحل.

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