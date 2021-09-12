رئيس الجمهورية.. أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص ،وتشكيل الحكومة سيكون في اقرب الاجال

أكد رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد خلال جولة له بشارع الحبيب بورقيبة مساء امس السبت احترامه للدستور والعمل في إطار الشرعية الدستورية، ولم يستبعد إدخال تعديلات على النص الدستوري ،قائلا “أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سئم الدستور و القواعد القانونية التي وضعوها على المقاس ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور.”

وأكد سعيد في تصريح إعلامي نقلته عنه “سكاي نيوز” و التلفزة الوطنية على أن الدساتير ليست أبديّة ويمكن أحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن ارادته.

وقال سعيد ” من يتحدث عن محاولات انقلاب واهم” ، حيث اكّد عمله في إطار الشرعية واحترامه لذلك ،معلّقا “من يتحدث عن الخروج عن الشرعية لا يفهم اصلا معنى القانون.”

واوضح انه احترم الدستور والقانون و المقامات و الأخلاق وكل القيم،” لكن من تم الاتفاق معهم نكثوا العهد ويسرّبون الإشاعات و يتحدثون عن بعض المسائل التي تنم عن خيال مريض”.

وتابع القول بأنهم يتحدثون ايضا عن الشرعية ولا يحترمونها لما قاموا به من مناورات و أكاذيب في الفترة الماضية تم دحضها ، مؤكدا أنه لا يخاف هؤلاء الذين ليس لهم مكان في التاريخ.

وحول تشكيل الحكومة، أكد سعيد ان ذلك سيكون في أقرب الآجال وأنه يسعى الي اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة ،قائلا” سأعمل على تشكيل الحكومة في أقرب الأوقات وكانت هناك جلسة عمل منذ قليل حول أعضاء الحكومة.. سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة و يحملونها”.