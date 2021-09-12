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القبض على عنصر تكفيري في بنزرت

2021/09/12 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الحرس الوطني ببنزرت، ليلة أمس السبت، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري أصيل الجهة، مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد، أن العنصر التكفيري الموقوف صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات، مضيفة أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنه.

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