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سيدي بوزيد: مهرّبون يعتدون على دورية حرس ديواني.. ويهددون عونا بالقتل..

2021/09/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرضت خلال نهاية الأسبوع دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إلى الإعتداء من قبل مهربين وذلك أثناء جولة مراقبة بمنطقة ” أولاد منصر الشخار”.

وحسب بلاغ للديوانة التونسية، فانّه وإثر حجز شاحنة محملة بكمية من الإطارات المطاطية، تعمد المهربون رشق أعوان الدورية بالحجارة و الاعتداء على أحد أفرادها وإصابته على مستوى اليد، كما قاموا بتهديده بالقتل وتمزيق زيه النظامي.

وقد تم إعلام النيابة العمومية بالحادثة وتحرير محضر في الغرض وإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات وتتبع المعتدين.

كما قامت الإدارة العامة للديوانة برفع قضية ضد المعتدين، مجددة التأكيد على أن سلك الديوانة ملتزم بالعمل على تجفيف منابع التهريب والمضي قدما في مكافحة كل أشكال الجرائم المالية وأنها توفر لأعوانها وإطاراتها كل الدعم والمساندة الممكنة للنجاح في تأدية مهامهم.

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